El Honda Civic 2019 sigue los buenos pasos de sus predecesores siendo uno de los mejores carros en el segmento y uno de los más vendidos en la historia.

Juan Garzon / CNET

El carro honda es cómodo es cómodo, es divertido de conducir y su diseño, aunque no es para todos, es atractivo. Además, su tecnología está bien optimizada para ofrecer una buena experiencia y ofrecer más seguridad. La excepción es su sistema de infoentretenimiento que es lento y no ofrece la mejor calidad, aunque al menos es posible obtener compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay desde el modelo Sport.

Junto con el Mazda 3, el Honda Civic 2019 son de los autos más divertidos de conducir en el segmento.

Además, es espacioso en la parte interna y a pesar de no ser perfecto sigue en lo más alto de su categoría.

Nota del editor: Este análisis del Honda Civic 1.5 4D Touring 2019 se realizó con un modelo de préstamo con un precio sugerido de US$27,300.

Interior, exterior y cabina con pocos cambios

El Honda Civic 2019 mantiene mucho de los aspectos de diseño de las últimas generaciones del popular sedán, pero modifica levemente su parte frontal para que la parte inferior donde estás las luces antiniebla se vea como una pieza entera de lado a lado. Inclusive, hacia los extremos ahora encuentras unos acentos plateados que le dan un poco más de elegancia.

Con el Honda Civic 2019 también encuentras un nuevo diseño de rines de 18 pulgadas y un nuevo color rojo llamado Molten Lava Pearl que le permiten verse muy bien.

Aunque no es un rediseño total, los pequeños cambios le permiten verse y sentirse bien para enfrentarse a carros como el Toyota Corolla 2020 y el Mazda 3 2019 —sus principales rivales.

En el interior del Honda Civic 2019 también hay pequeños cambios de diseño, pero nada muy notorio.

Los portavasos ahora permiten acomodar vasos más grandes que antes, pero aún así el diseño sigue siendo extraño porque el apoyabrazos aún tiene un diseño extraño que permite moverse hacia adelante o atrás, pero no cierra por completo el compartimento donde se pueden almacenar cosas. Esto hace que se pueda ver un poco de lo que almacenas allí y hace que esto no sea lo más seguro.

Juan Garzon / CNET

El mayor cambio en el interior es uno que no es necesariamente visible, ya que es el aislamiento de ruido que Honda ha colocado en el Civic 2019.

El resultado es un auto realmente silencioso en su interior, más que el Toyota Corolla 2020, por ejemplo.

No considero que el Honda Civic 2019 tenga el interior más elegante que he visto y considero que no es para todos porque parece muchas veces exagerar las curvas para intentar hacerlo deportivo y agresivo. En lo personal, no es un diseño que me guste y se siente un poco barato por dentro, pero es muy adecuado para el segmento.

Asimismo, el espacio interior que ofrece es bueno para su categoría, permitiendo no solo que se pueda colocar un asiento infantil (car seat) justo detrás del conductor sin perjudicar demasiado el espacio del conductor, sino que los pasajeros también tienen suficiente espacio para estar cómodos.

En comparación con su competencia, el Toyota Corolla 2020, considero que aunque el Toyota tiene más cambios internos y externos, mientras que el Honda Civic 2019 se ve y siente un poco mejor.

Juan Garzon / CNET

Tecnología por dentro y por fuera

En el aspecto tecnológico, el Honda Civic 2019 se actualiza de diferentes maneras.

Una de las actualizaciones más simples, pero efectivas es que el sistema de infoentretenimiento ahora cuenta con botones de atajos físicos que permiten acceder más fácilmente todo en comparación con los campos capacitivos del modelo anterior.

Además, un dial de volumen físico también está de regreso para reemplazar la función capacitiva del año anterior.

La pantalla táctil funciona bien, pero responde lento a los gestos y el detalle que ofrece no es lo mejor, pero al menos encuentras Android Auto y Apple CarPlay desde el modelo Sport, así que el LX es el único que no cuenta con esa compatibilidad y en vez de tener una pantalla de 7 pulgadas como los otros ,trae una pantalla de 7 pulgadas.

Sin embargo, es mejor de lo que ofrece el Toyota Corolla 2020 ya que sin importar que modelo de ese carro escojas no puedes encontrar compatibilidad con el sistema de Google.

Algo que me gustó también de Android Auto es que tiene la capacidad de mostrarte las indicaciones directamente en el tablero, no solamente en la pantalla de infoentretenimiento. Aunque suena algo obvio, no todos los carros compatibles con Android Auto permiten esto.

El Honda Civic tiene un puerto USB (1.5 amperios) y conexión de 12 voltios en el centro de la consola que no se puede cerrar por completo. Bajo el portavasos también encuentras otro puerto USB (1 amperio), pero no encuentras nada atrás. Si quieres añadir más, Honda te cobra US$145.

Asimismo, los puerto USB están en lugares incómodos que no hacen fácil de conectar y desconectar.

Juan Garzon / CNET

Por otra parte, todas las versiones del Honda Civic 2019 tienen el sistema de seguridad Honda Sensing, el cual añade cruise control adaptativo, alerta de colisión frontal, freno automático de emergencia y luces altas automáticas.

Además, este coche Honda cuenta con un sistema de alerta de partida de carril que también tiene asistencia de carril.

El sistema Honda Sensing funciona bien, en general. La asistencia de carril me pareció mucho mejor que la del Honda Pilot 2019, ya que en el Civic 2019 el sistema me mantuvo con efectividad en el carril, mientras que en la Pilot era más ir de una lado al otro (línea a línea).

El Honda Civic 2019 cuenta también con cámara trasera que aunque ofrece una baja resolución ayuda a ofrecer más seguridad cuando retrocedes.

El Honda Civic Touring 2019 también tiene una cámara lateral derecha que te muestra ese lado del carro cuando colocas la direccional (o señal de cruce) para cruzar o cambiar de carril, similar a lo que encuentras en la Kia Telluride 2019, pero en menor resolución y solo de un lado.

Algo interesante es que puedes igual forzar esa cámara en cualquier momento con solo presionar el botón del extremo de la palanca que controla las direccionales.

Lo malo es al tener este sistema en el Civic Touring no puedes tener un sistema tradicional de alerta de punto ciego para el lado izquierdo.

Motor y experiencia de conducción

El Honda Civic 2019 no tiene grandes cambios en el motor, ya que el Civic LX y el Sport traen un motor de 2 litros con 158 caballos de fuerza y una torsión de 138 libra-pie (puedes comprar un Civic Sport manual, no solamente automático).

Las otras versiones del Honda Civic 2019 cuentan con un motor de 1.5 litros turbocargado con 174 caballos de fuerza y torsión de 162 libra-pie.

Juan Garzon / CNET

En el consumo de gasolina, el Honda Civic 2019 logra entre 28 millas por galón en la ciudad y 38 en carretera (32 MPG combinado), hasta 26 en ciudad y 36 en carretera (30 combinado), lo cual es muy bueno y estuvo muy cerca de mi experiencia general.

Algo que no me gustó mucho es que el motor del Civic 2019 se siente un poco rústico en el momento que aceleras muy fuerte después de estar detenido, pero en otros momentos el motor se siente fluido, premium y sin tanto ruido.

Además ese ruido inicial no se traduce tampoco en la potencia que genera con el motor turbocargado.

Dicho esto, la experiencia de conducción de este carro Honda es muy buena, ofreciendo un timón suave que responde bien a los comandos, el carro se adhiere bien a la carretera cuando giras y se siente como un carril ágil y habilidoso.

Juan Garzon / CNET

Precio del Honda Civic 2019



Honda Civic LX 2019 (Estados Unidos): US$19,550 (sugerido con paquetes adicionales opcionales)

US$19,550 (sugerido con paquetes adicionales opcionales) Honda Civic Sport 2019: US$21,250 (paquetes adicionales opcionales)

US$21,250 (paquetes adicionales opcionales) Honda Civic EX 2019: US$23,500 (paquetes adicionales opcionales)

US$23,500 (paquetes adicionales opcionales) Honda Civic EX-L 2019 : US$24,700 (paquetes adicionales opcionales)

US$24,700 (paquetes adicionales opcionales) Honda Civic Touring 2019: US$27,400 (paquetes adicionales opcionales)

Honda Civic 2019 (precio en México): 339,900 pesos.

Garantía en Estados Unidos: 36 meses o 36,000 millas (lo que ocurra primero).

Honda Civic: MPG, motor y caballos de fuerza



Honda Civic 2019 (ciudad/carretera/combinada): Desde 28/38/32 MPG hasta 26/36/30 MPG

Desde 28/38/32 MPG hasta 26/36/30 MPG Motor: 4 cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC con potencia de 158 caballos de fuerza a 6,500 rpm y torque de 138 libra-pie a 4,200 rpm; 4 cilindros en línea 1.5 litros Turbocargado (con inyección directa) de 16 válvulas DOHC VTEC con potencia de 174 caballos de fuerza a 6,000 rpm y torque de 162 libras-pie a 5,500 rpm.

Honda Civic 2019: Ficha técnica



Medidas: 464.06x141.48x180.09cm (longitud, altura, anchura)

Distancia entre los ejes: 270cm

0-60mph: 6.8 segundos

Suspensión: MacPherson Strut Front y Multi-Link (atrás)

Espacio del asiento al techo: 998.22 / 942.34 (frente / atrás) milímetros

Espacio para hombros: 1,501 / 1,456 (frente / atrás) milímetros

Espacio para cadera: 1,363.98 / 1,201.42 (frente / atrás) milímetros

Espacio para piernas: 1,074.42 / 949.46 (frente / atrás) milímetros

Capacidad de carga del baúl o cejuela: 15.1 pies cúbicos (0.4275 metros cúbicos), pero 14.7 pies cúbicos (0.4162 metros cúbicos) en el Civic Touring 2019



Pantalla de infoentretenimiento: 5 pulgadas (Civic LX), 7 pulgadas (otros modelos)

Sonido: Cuatro bocinas (Civic LX), Cuatro bocinas con Android Auto y Bluetooth (Sport), ocho bocinas (CX, EX-L) y 10 bocinas (Touring)

Conclusión

A pesar de no ser perfecto, el Honda Civic 2019 es un carro completo por donde lo mires. Es un carro que ofrece una buena experiencia de conducción, se ve bien, tiene suficiente tecnología, un precio razonable y es parte de uno de los modelos de vehículos más confiables que puedes encontrar.

En comparación con el Toyota Corolla 2020 que es su principal rival, considero que el Honda Civic 2019 ofrece un paquete un poco más atractivo y completo que se logra principalmente a través de una mejor experiencia de conducción y la posibilidad de no solo tener compatibilidad con Apple CarPlay sino también con Android Auto.

