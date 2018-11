Audi A8 2019: Un carro de lujo repleto de tecnología

Juan Garzón / CNET

El Audi A8 2019 es el carro de lujo más avanzado de la empresa, trayendo un diseño refinado y una combinación de ingeniería y tecnología que son un placer de conocer, mirar y manejar. Nos da también una vista al futuro de la fabricante.

En Estados Unidos, la empresa venderá el Modelo Audi A8 L 2019 y no llega con la función de autonomía que le permite conducirse por sí solo que hacer parte del sistema de autonomía nivel 3 (Level 3), la suspensión Audi AI Active y las luces Matrix LED, algunas de las cuales están disponibles en el modelo europeo.

Estas funciones no llegan al país porque algunas dependen de aprobaciones gubernamentales.

Tuve la oportunidad de conducir y estar en el carro Audi A8 2019 durante todo un día, y también pude experimentar en más detalle algunas de las tecnologías más importantes que la empresa ha desarrollado (inclusive las que no llegan a EE.UU.).

En general, el Audi A8 2019 ofrece una experiencia de conducción con una buena respuesta en el timón, buena aceleración, una cabina de lujo que también es muy silenciosa y está repleto de tecnología en la parte interior.

Audi A8 2019: Ficha técnica (base)

Motor: 3.0 litros de seis cilindros



Inyección: Turbocharged/TFSI



Caballos de fuerza: 335 a 5,000-6,400rpm



Torque (par motor, momento de fuerza): 369 libras-pies a 1,370-4,500rpm



Máxima velocidad: 120mph



0-60mph: 5.6 segundos



Caja: Automática AWD Quattro de ocho velocidades Tiptronic



Rines: 19 pulgadas



Sonido: Bang & Olufsen 3D Premium



Suspensión: De aire

Medidas: 530.1x213.1x148.5cm

Peso: 4,288 libras

Capacidad del baúl: 0.35 metros cúbicos o 12.5 pies cúbicos



EPA: 19 MPG en ciudad o 29 MPG en carretera (estimado)

Juan Garzón / CNET

Precio

El Audi A8 L 2019 está disponible en Estados Unidos con un precio inicial de US$84,795 (incluyendo el cargo de envío de US$995) y al seleccionar todos los paquetes y configuraciones opcionales puede llegar a costar casi US$125,000.

Infoentretenimiento y tecnología (algunos opcionales)

Pantalla en el tacómetro que te permite ajustar lo que ves y hasta colocar el mapa de direcciones.



Pantalla de infoentretenimiento personalizable táctil, pero que requiere de una presión fuerte para activar o seleccionar un comando.



Pantalla para controlar el aire acondicionado y la calefacción, también permite escribir a mano (tiene reconocimiento de esta escritura) e incluye atajos del infoentretenimiento.



Sistema de navegación Audi MMi con reconocimiento de voz



Android Auto y Apple CarPlay



Pantalla trasera (mini tablet de 10.1 pulgadas) que permite controlar el aire en los asientos traseros, al igual que los masajes, iluminación, reclinación, calentamiento de asientos y otros aspectos.



Encendido de carro sin llave



Creación de perfiles para ajustar el infoentretenimiento, posicionamiento de la sillas, espejos, esencia (olor), etc.



Asistencia de carril



Cruise control dinámico (regulador de velocidad o autocrucero).



Se puede configurar con un masajeador de pies en la espalda del pasajero, para que la persona que se encuentra atrás de él se pueda relajar más.



Opción de integrar conectividad 4G LTE para ofrecer Wi-Fi (hotspot) dentro del carro.



Luces LED internas que pueden ser personalizadas con diferentes colores.

Cortina protectora de sol eléctrica que no solo está en las ventanas laterales, sino también en la ventana trasera.

Motor

El Audi A8 2019 integra un nuevo sistema híbrido (MHEV), que aumenta el motor turbo de tres litros. El motor logra reproducir 335 caballos de fuerza con un torque de 369 libras-pies, la cual se logra a través de la transmisión automática de 8 velocidades que integra y se transmite a las llantas a través del sistema Quattro (AWD) de la empresa.

El tren motriz del Audi A8 2019 integra un generador de arranque de 48 voltios y una batería de litio de 10Ah. El sistema MHEV obtiene energía del proceso de frenado y usa esto para hacer que el sistema de apagado y encendido automático que busca ayudar a ahorrar gasolina sea mucho menos notorio.

Este sistema de apagado y encendido automático que se activa cuando frenas por completo casi que ni se siente y es el mejor que he probado hasta el momento.

En cuanto a potencia, el carro tiene buena potencia y el torque fue bueno, permitiendo acelerar de 0 a 60 millas por hora en solo 5.6 segundos. No considero que sea el más fuerte, pero creo que para la mayoría es adecuado.

Antuan Goodwin/Roadshow

Dirección dinámica en las cuatro ruedas

El MHEV también ayuda a que el sistema de dirección dinámica en las cuatro ruedas (Dynamic All-Wheel Steering o D-AWS) y a la suspensión adaptativa de aire.

El sistema de dirección dinámica de las cuatro ruedas permite girar sin necesitar de tanto espacio, ya que las cuatro ruedas giran a la vez. Esto significa que cuando manejas lento, esta función opcional permite reducir el radio de girado de este sedán cerca de 3 metros, lo cual es una mejora importante. Por ejemplo, el Audi A8 L 2019 logra hacer una vuelta en U en solo 11.8 metros, lo que lo hace sentirse como el Audi A4, que es mucho más compacto y liviano.

Además, en carretera, esta dirección dinámica ofrece mayor estabilidad para realizar maniobras o simplemente para cambiar de carril.

Juan Garzón / CNET

Suspensión AI Active y predictiva

La suspensión de aire adaptativa viene estándar en el Audi A8 2019, ofreciendo cuatro niveles: Confort, Dinámico, Low-Speed Lift (un poco más elevado para ir a poca velocidad) y Low Drag (más bajo que se activa automáticamente en carreteras para ahorrar gasolina y ofrecer una mejor experiencia de conducción).

Lo más sobresaliente llega a través de la suspensión AI Active y la suspensión predictiva. La suspensión AI Active es la que permite subir cada rueda independientemente según las necesidades, mientras que la suspensión predictiva usa las cámaras y sensores en el carro para detectar las condiciones de la carretera para ajustar esa suspensión AI Active y permitir tener una experiencia más placentera.

Por ejemplo, si encuentras un policía acostado o tope (speed bump, en inglés) el sistema predictivo del carro sube las llantas delanteras y las baja para subir las traseras. Vale la pena tener en cuenta que esto funciona mejor en velocidades relativamente lentas, porque si vas demasiado rápido no va a tener suficiente tiempo para realizar todo este proceso de manera segura.

Además, es interesante saber que en las pruebas que tuve se escucha el sistema funcionando, cuando está subiendo y bajando las llantas. Este ruido no es molesto, pero se escucha.

Por otra parte, estos sistemas también tienen su funcionamiento de seguridad, ya que si las cámaras y sensores detectan que puede haber un impacto lateral, el carro sube el chasis hasta 8 centímetros para ofrecer mayor resistencia en caso de un golpe (el chasis es más resistente que las puertas).

Además, el carro cierra casi por completo las ventanas para protegerte del impacto, ajusta (aprieta) también automáticamente los cinturones y todo sucede en medio segundo. Durante el tiempo que lo probé funcionó de maravilla y es una manera nueva e interesante de ofrecer más seguridad.

Este sistema es genial, pero por el momento no llegará a EE.UU.

Asistencia de carril, cruise control adaptativo y autonomía nivel 3 (Level 3)

El Audi A8 2019 puede funcionar como un carro autónomo o que se puede conducir por sí solo con tecnología de nivel 3, aunque esto no llegará a EE.UU.

En total son 24 los sensores externos que tiene el Audi A8 2019, incluyendo uno ultrasónico, cámaras, radares de corta y larga distancia y el primer sensor de láser de la empresa.

Todos estos componentes también permiten que el carro de Audi tenga el cruise control adaptativo, el cual permite que ajuste la velocidad según la distancia de los vehículos que están enfrente tuyo.

La asistencia de carril activa usa las cámaras para detectar las marcas de los carriles para mantenerte en el carril, no solo en trancones sino también en carreteras.

Además, el carro Audi A8 2019 logra reconocer señales de tráfico, tiene cámaras 360 grados que te permiten tener una visualización de todo el entorno (muy útil para estacionarse), monitorización de puntos ciegos, detección de peatones y la opción de tener visión nocturna, entre otras cosas.

En mis pruebas, conduciendo por Big Sur, California, el cruise control adaptativo funcionó muy buen, pero la asistencia de carril no siempre detectó con precisión los carriles. Esto no es lo mismo que el sistema autónomo, ya que sugiere que mantengas tus manos en el timón y si las quitas recibirás alertas. Si no haces caso a las alertas el cinturón se aprieta y puede llegar hasta a detener por completo el vehículo.

MMI Touch Response System: Sistema de infoentretenimiento

Este carro Audi A8 2019 integra un tacómetro digital (o tablero digital) el cual incluye diferentes modos de visualización, como el mapa de navegación con las direcciones.

Además, el Audi A8 2019 integra una pantalla central del infoentretenimiento que es la que ofrece mayor personalización. Lo interesante es que no es como una pantalla táctil tradicional, sino que es necesario presionar una segunda vez con mayor firmeza para que detecte tu selección.

Audi dice que esto permite que el conductor no presione por error algo, sino que realmente elija lo que quiere. Aunque esto tiene lógica, mi experiencia fue que esto también termina distrayendo un poco porque es necesario no solo intentar seleccionar una vez sino dos veces para seleccionar algo. Esto hace que la vista se pueda dirigir a esa consola de entretenimiento más veces que de costumbre.

La otra pantalla se encuentra en la parte inferior de la principal de infoentretenimiento y está destinada principalmente para controlar el aire acondicionado, calefacción y otros instrumentos similares. Inclusive, allí puedes colocar también atajos de la pantalla central y puedes gustas escribir con tu dedo para que el sistema reconozca lo que estás buscando.

Las dos pantallas en medio detectan también que hagas zoom (pellizcando) o deslizando para incrementar la potencia del aire o el calentamiento de la silla. Además, puedes también arrastrar iconos para personalizar esa experiencia. Audi dice que quiere hacer sentir a su sistema como si fuera la interfaz de un celular y en parte lo es, pero en otras no lo es porque no es tan fluido y el tener que presionar más fuerte de lo normal también hace que no sea exactamente la misma experiencia de interacción.

Estas nuevas pantallas y el sistema reemplazan por completo al dial o diales que han estado presentes en otros carros Audi.

Luces LED Matrix, luces traseras OLED y más

El carro Audi A8 2019 tiene como paquete opcional colocar luces OLED en la parte trasera del vehículo; sirve como indicativo de noche y forma parte del sistema de iluminación de frenos.

Además, están los faros o luces delanteras LED Matrix, las cuales tienen una tecnología que aún no está aprobada para las calles en EE.UU. (aún no estará disponible, pero si reciben aprobación las podrán activar a través de una actualización de software), así que llega desactivado.

Este sistema de iluminación hace que el carro pueda iluminar mucho mejor que cualquier otro auto de su clase. El sistema tiene la capacidad de monitorizar y bloquear la salida de luz en el camino para encandilar a otros conductores, mientras ofrece mayor visualización y se adapta a como estás conduciendo.

En la cabina también tiene una iluminación de lectura Matrix, la cual permite ajustar la ubicación de luz para que alumbre con mayor precisión.

Antuan Goodwin/Roadshow

Impresiones

El carro Audi A8 2019 es el sedán que integra la tecnología más avanzada de la empresa.

Lo malo es que muchos de los avances tecnológicos de este carro no llegan a EE.UU. aún y quizá tendrán que esperar hasta el Audi A8 2020 para integrar, por ejemplo, la suspensión AI Active, suspensión predictiva y quizás hasta el nivel 3 de autonomía (este último podría demorarse más).

Con su precio inicial de US$84,795, el Audi A8 2019 ofrece suficiente para justificar ese costo en el rango de sedanes de lujo, ofreciendo un precio similar a los BMW Series 7 y hasta un precio inferior a lo que ofrece Mercedes.