El Audi A7 2019 toma mucho del lujo, potencia y tecnología del Audi A8 2019 y lo coloca en un carro más deportivo, compacto y barato.

Juan Garzon / CNET

El Audi A7 2019 mantiene el ADN de la empresa alemana al integrar una parrilla de rejillas grandes en la parte frontal y luces atractivas que se animan cuando enciendes o apagas el carro (o cuando quitas y colocas la alarma), al igual que cuando colocas la señal de cruce.

Inclusive, el Audi A7 2019 integra las mismas luces LED HD Matrix del A8 2019 (desde el modelo Audi A7 Premium Plus 2019) que tanto nos han gustado, pero que por el momento siguen esperando la aprobación en Estados Unidos para ser activadas mediante una actualización de software (el hardware ya está incluido en el carro).

Además, encuentras la pantalla en el tablero Audi Virtual Cockpit (desde el Audi A7 Premium Plus), cámara 360 con vista superior (desde Premium Plus) y hasta el cierre eléctrico de puertas (en el modelo Audi A7 Prestige) que cuida que se cierren bien las puertas.

Asimismo, cuenta con el mismo sistema de infoentretenimiento MMI Touch Response System con el mismo sistema de dos pantallas, que incluso permite controlar el aire acondicionado.

El carro Audi A7 2019 también cuenta con la opción del sistema de dirección dinámica en las cuatro ruedas (Dynamic All-Wheel Steering o D-AWS) que permite girar sin necesitar de tanto espacio, ya que las cuatro ruedas giran a la vez. Esto significa que cuando manejas lento, esta función permite reducir el radio de girado de este hatchback.

La experiencia de conducción del Audi A7 2019 no es demasiado diferente a la del A8, así que la cabina es silenciosa, las sillas cómodas, es un carro suave y puedes tener luces internas LED personalizadas según tus colores favoritos.

Algo claro es que el sistema de torsión se siente más potente en el A7 2019 porque es un carro más compacto y también hace que sea más fácil de maniobrar en toda clase de condiciones.

La cabina tiene el mismo concepto de elegancia que el A8, pero simplifica uno poco las cosas para no tener necesariamente la madera que tapa las rejillas de ventilación del aire acondicionado cuando está apagado, pero el material negreo brillantes está presente y sigue atrayendo mucho las huellas de los dedos a pesar de integrarse bien con las pantallas. Además, las pantallas también atraen mucho las huellas de los dedos.

Juan Garzon / CNET

Similar al A8 2019, el A7 2019 tampoco recibirá la tecnología de nivel 3 (Level 3) para ofrecer autonomía, al menos en Estados Unidos.

El tren motriz del Audi A8 2019 también integra un generador de arranque de 48 voltios y una batería de litio. El sistema llamado Mild-hybrid System o MHEV obtiene energía del proceso de frenado y usa esto para hacer que el sistema de apagado y encendido automático que busca ayudar a ahorrar gasolina sea mucho menos notorio.

Lo cierto es que el Audi A8 2019 sigue siendo estando un paso por encima del A7, ya que no cuenta con la suspensión AI Active, no tiene luces OLED en la parte trasera y no cuenta con todas las opciones de comodidad que ofrece ese sedán que incluye hasta un sistema de masajes para los pies.

En general, el Audi A7 2019 ofrece menos opciones de elegancia y un poco menos de tecnología que el A8 2019, pero es un carro más divertido de conducir porque es más compacto y fácil de maniobrar. Además, es un poco más elegante que el A6 2019 y también tiene más opciones de tecnología.

Precio

El Audi A7 2019 está disponible en Estados Unidos con un precio inicial de US$68,000 y está disponibles en modelos A7 Premium, A7 Premium Plus (desde US$72,400) y A7 Prestige (desde US$76,300).

En España y diferentes partes de Europa el carro Audi A8 2019 tiene un precio base de 64.900 euros.