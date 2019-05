El Audi A6 2019 es un carro más barato que el Audi A8 2019, pero que, sin duda, se parece muchísimo.

La realidad es que el Audi A6 2019 es un rango más bajo del sedán más avanzado que tiene el fabricante alemán (A8), pero su motor, la cabina silenciosa, su elegante interior, mucha de su tecnología y hasta buena parte de la comodidad de conducción también están presentes en este auto de Audi.

Juan Garzon / CNET

Me atrevo a decir, inclusive, que el A6 se parece mucho más al A8, que el otro hermano de la familia, el Audi A7 2019, ya que su estilo hatchback lo hace un poco más deportivo, pero también tiene el techo más bajo en la parte trasera.

Es claro que el ADN de la automotriz está presente en todos los modelos, aunque haya características que no todos tienen para adecuar los costos. Por ejemplo, el Audi A6 2019, no cuenta con la madera que oculta las rejillas de ventilación de aire acondicionado, como el A8.

El A6 igual incluye unas luces exteriores atractivas que incluyen su propia animación especial cuando activas o desactivas la alarma, lo mismo que cuando colocas la señal direccional.

Asimismo, cuenta con la opción de añadir luces LED internas en diferentes partes del interior de la cabina, que pueden ser personalizadas para reflejar diferentes colores.

La madera también está presente en diferentes partes de la cabina del Audi A6 2019, aunque también hay plástico brillante de color negro en varias partes, el cual atrae muchísimo las huellas y marcas de los dedos.

Por otra parte, cuenta con el mismo sistema de infoentretenimiento MMI Touch Response System, igual con el sistema de dos pantallas, que incluso permite controlar el aire acondicionado. Allí, las marcas de los dedos también se quedan con facilidad, así que mantener totalmente limpio el carro de manchas de los dedos es todo un reto.

Juan Garzon / CNET

El Audi A6 2019 también se puede configurar con las mismas luces LED HD Matrix del A8 y el A7 2019, que tanto nos han gustado, y ofrecen unas de las luces de carretera más avanzadas que hemos visto porque alumbran muy bien y se mueven o adaptan según los vehículos enfrente de ti (para no molestar o dejarlos "ciegos").

Sin embargo y al igual que el A7 y A8, las luces LED HD Matrix siguen esperando aprobación en Estados Unidos para ser activadas mediante una actualización de software (el hardware ya está incluido en el carro).

El Audi A6 2019 puede ser configurado con la pantalla en el tablero Audi Virtual Cockpit, cámara 360 con vista superior que es una de mis funciones favoritas en un auto porque te permite ver con gran detalle lo que está alrededor y hasta el cierre eléctrico de puertas --que cuida que se cierren bien. Inclusive, la puerta de maletero también puede abrir y cerrar de manera eléctrica, al igual que puedes abrirlo con solo hacer el movimiento en la parte inferior del carro.

El Audi A6 2019, al igual que A7 y A8, cuenta con la opción del sistema de dirección dinámica en las cuatro ruedas (Dynamic All-Wheel Steering o D-AWS), que permite girar sin necesitad de tanto espacio, ya que las cuatro llantas giran a la vez. Esto significa que cuando manejas lento, la función reduce el radio de giro del sedán.

A pesar de esto, el timón permite girar con cierta facilidad el Audi A6 --más de lo que te imaginarías, especialmente teniendo en cuenta que es un sedán no muy compacto. Gracias a su tamaño, este modelo ofrece gran comodidad al frente y en la parte trasera.

La torsión del Audi A6 2019 también es buena y responde bien cuando es necesaria, especialmente si no lo tienes en el modo de ahorro de gasolina.

El motor del auto también integra un generador de arranque de 48 voltios y una batería de litio. El sistema llamado Mild-hybrid System o MHEV obtiene energía del proceso de frenado y usa esto para hacer que el sistema de apagado y encendido automático, que ayuda al ahorro de gasolina, sea menos notorio.

Juan Garzon / CNET

Al igual que el A7 y diferente al A8, el Audi A6 2019 no tiene la suspensión AI Active, no tiene luces OLED en la parte trasera y no cuenta con todas las opciones de comodidad que ofrece ese sedán que incluye hasta un sistema de masajes para los pies.

La experiencia de conducción del Audi A6 2019 es muy agradable, con una respuesta de volante y de aceleración buena, mientras que la cabina es silenciosa cómoda y con mucho lujo. El motor de este modelo Audi tampoco genera demasiado ruido y los cambios son muy fluidos. Además, los asientos son suaves y pueden incluir tanto calefacción como ventilación.

El auto también tiene buena tracción y en las curvas se siente muy estable, adherido al piso.

Las pantallas que ofrece son de alta resolución y bastante útiles, especialmente por la tecnología con la que cuentan. Algo para tener en cuenta es que lo sensores externos me parecieron un poco demasiado sensibles, pero es mejor así a que les falte sensibilidad.

Además, el Audi A6 2019 puede ser configurado con HUD (head-up display) y me pareció que las imágenes resultan ser brillantes y claras, sin importar si es un día muy soleado y si tienes o no carros delante.

Algo curioso es que en la parte trasera el carro tiene escapes que sirven solo como decoración, lo que puede resultar un poco ridículo para unos, pero es cierto que también le da más estilo.

En general, el Audi A6 2019 ofrece una gran experiencia y tiene muchas cosas (o al menos la opción de colocarlas) de las que encuentras en el sedán más avanzado de la automotriz, el A8. Es cierto que no tiene todas las opciones de comodidad y falta alguna que otra cosita, pero es seguro que esas cosas no son necesarias para la mayoría de personas y el Audi A6 es, sin duda, una gran opción para quienes buscan un auto de lujo con mucha tecnología.

Juan Garzon / CNET

Audi A6 2019: Ficha técnica (Premium)

Motor: 3.0 litros de seis cilindros (6V)



Inyección: Turbocharged/TFSI



Caballos de fuerza: 335 a 5,000-6,400rpm



Torque (torsión, momento de fuerza): 369 libras-pies a 1,370-4,500rpm



Máxima velocidad en pista: 130mph



0-60mph: 5.1 segundos



Caja: Automática AWD Quattro S Tronic de siete velocidades



Rines: 19 pulgadas



Sonido: 10 bocinas, amplificador de 6 canales y 180 vatios (Bang & Olufsen opcional)



Suspensión: De aire

Infoentretenimiento: MMI Navigation con control de voz (compatible con Apple CarPlay y Android Car) y pantallas dobles de 8.8 y 8.6 pulgadas

Medidas: 496.3x211.8x142.24cm

Peso: 4,332 libras

EPA: 22 MPG en ciudad o 29 MPG en carretera (EPA en uso 19.5 en ciudad y 29.7 en carretera)

2019 Audi A6 Premium Plus

El Audi A6 Premium Plus 2019 tiene los mismas características del base (Premium), pero añade algunas cosas adicionales y/o actualiza otras. Por ejemplo, estas son algunas de las mejoras:

Tablero virtual Audi (12.3 pulgadas (LCD)

MMI Navigation Plus con control de voz

Pantalla MMI doble, pero la más grande es de 10.1 pulgadas

Sonido Bang & Olufsen 3D Premium Sound Sistema con 16 bocinas, 15 canales y 705 vatios

Audi Phone Box que mejora la señal del celular y tiene cargador inalámbrico

Llave Audi avanzada para encender, al igual que permite abrir el maletero sin necesidad de utilizar tus manos

Cámara 360 grados superior

Luces Matrix

2019 Audi A6 Prestige

El Audi A6 Prestige 2019 tiene los mismas características del base (Premium Plus), pero añade algunas cosas adicionales y/o actualiza otras. Por ejemplo, estas son algunas de las mejoras:

Head-up display (con asistencia de navegación e información)

HD Matrix con asistencia dinámica DRL

Cierre eléctrico de puertas

Sistema eléctrico para abrir y cerrar el maletero

Cuatro zonas automática de control climático

Luces LED ambientales en el interior (multicolor)

Cortina de sombra trasera eléctrica y laterales manuales

Sillas con calefacción y aire

Además, encuentras diferentes paquetes en cada línea que te permite seleccionar entre rines de 20 o 21 pulgadas, de asistencia de conducción (Audi Adaptive Cruise Assist, asistencia de emergencia, intersección, reconocimiento de señales de tránsito, etcétera), actualización de sillas, paquete de clima cálido (cortina trasera para sombra, cuatro zonas climáticas, etcétera) y el paquete de chasis con suspensión adaptativa.

Garantía (básica) en Estados Unidos: 4 años o 50,000 millas, lo que llegue primero.

Juan Garzon / CNET

Tecnoloǵia en el Audi A6 2019

Audi MMI Touch Response System: Sistema de infoentretenimiento y más

El Audi A6 2019 tiene la opción de integrar un tacómetro digital (o tablero digital) el cual incluye diferentes modos de visualización, como el mapa de navegación con las direcciones.

Además, este modelo integra una pantalla central del infoentretenimiento que es la que ofrece mayor personalización. Lo interesante es que no es como una pantalla táctil tradicional, sino que es necesario presionar una segunda vez con mayor firmeza para que detecte tu selección de manera más precisa.

Esto requiere de una cuerva de aprendizaje, pero con el tiempo uno se acostumbre y funciona muy bien. Inclusive, las vibraciones de ofrece son útiles para saber cuando seleccionas algo y se sienten bien. Lo malo, es que esto no se traduce a través de todo el sistema, ya que usando Android Auto el sistema de doble presión no funcionó. Por cierto, este carro Audi es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay.

La otra pantalla se encuentra en la parte inferior de la principal de infoentretenimiento y está destinada para controlar el aire acondicionado, calefacción y otros instrumentos similares. Allí mismo, se pueden usar también atajos de la pantalla central y puedes hasta escribir con el dedo para que el sistema reconozca lo que estás buscando.

Juan Garzon / CNET

Esta pantalla está bien posicionada y es fácil utilizarla con solo colocar tu brazo sobre la barra de cambios.

Las dos pantallas en medio detectan también que hagas zoom o deslizando para incrementar la potencia del aire o el calentamiento del asiento, etcétera. Además, puedes también arrastrar iconos para personalizar esa experiencia.